В Магнитогорске от коронавируса скончались врач и медбрат

Одному было 56 лет, второму - 49

В Магнитогорске (Челябинская область) скончались два медицинских работника, у которых был подтвержден коронавирус.

На 56-году жизни умер врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории ГАУЗ "Городская больница №2" и 49-летний медбрат отделения функциональной диагностики "Центральной клинической медико-санитарной части", передает РИА Новости.

Министерство здравоохранения и коллективы медучреждений выразили соболезнования родным и близким погибших.

В России несколько дней подряд идет рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировали 11 115 случаев COVID-19. Вылечились 6699 пациентов, скончались 202 заразившихся.

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