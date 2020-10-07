ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Магнитогорске от коронавируса скончались врач и медбрат

15:37
  • среда
  • 07 октября 2020

Одному было 56 лет, второму - 49

В Магнитогорске (Челябинская область) скончались два медицинских работника, у которых был подтвержден коронавирус.
Врач объяснил, почему стало меньше "бессимптомников" с COVID-19

На 56-году жизни умер врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории ГАУЗ "Городская больница №2" и 49-летний медбрат отделения функциональной диагностики "Центральной клинической медико-санитарной части", передает РИА Новости.

Министерство здравоохранения и коллективы медучреждений выразили соболезнования родным и близким погибших.

В России несколько дней подряд идет рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране зафиксировали 11 115 случаев COVID-19. Вылечились 6699 пациентов, скончались 202 заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.