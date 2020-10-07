Федеральная трасса "Каспий" перекрыта из-за взрывов на арсенале в Рязанской области

Взрывы следуют с интервалом в 5 секунд

Федеральная трасса "Каспий" в Рязанской области перекрыта из-за взрывов на военном арсенале. Принять участие в тушении склада снарядов готовы самолет-танкер Ил-76 и пожарный поезд.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей близлежащих поселков – это более десятка населенных пунктов. По словам очевидцев, по округе разлетаются осколки.

Пострадавших нет, однако в поселках дежурят машины скорой помощи. В округе, как говорят местные жители, все громыхает. Снаряды на горящих складах взрываются раз в 5-10 секунд. Локализовать пожар пока не удается, передает ТАСС.

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