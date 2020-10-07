В результате взрывов снарядов под Рязанью пострадали 2 человека

В район происшествия уже прибыл глава МЧС Евгений Зиничев

ЧП произошло в Рязанской области. В Скопинском районе загорелся склад с артиллерийскими боеприпасами. В результате снаряды начали детонировать, по словам очевидцев, взрывы слышны каждые 5-10 секунд. Есть пострадавшие. В целях безопасности, эвакуированы жители 14 населенных пунктов, перекрыта федеральная автодорога Каспий. Борьбу с огнем ведут спасатели и военные - в частности, в ликвидации возгорания задействованы два пожарных танка, спецпоезд РЖД, бронированные автоцистерны. Кроме того, Минобороны направляет для тушения возгорания 4 самолета Ил-76 и 3 вертолета Ми-8.

Яркие всполохи в небе, оглушающий, словно раскат грома, грохот, затем над землёй поднимается оранжевый гриб. Разрывы боеприпасов слышны за десятки километров от эпицентра, передает "ТВ Центр".

Жуткие свинцовые тучи застилают небо. Дышать мешает густой чёрный дым - он виден за 70 километров от склада. Экстренно эвакуируют жителей 14 ближайших к эпицентру взрыва посёлков. Впрочем, очевидцы в соцсетях распространяют информацию, что даже в десятке километров трясутся стены и дребезжат окна. Осколками боеприпасов повреждены жилые дома. По информации Скопинской районной больницы, пострадали два человека.

ЧП произошло на военном складе Шелемишево - это в районе населённого пункта Желтухино. В пресс-службе Западного военного округа сообщают, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, вероятнее всего, перекинулся с загоревшейся травы.

Ситуацию осложняет и то, что снаряды продолжают взрываться - в связи с этим группировка МЧС увеличена более чем в два раза. На место прибыл пожарный поезд. Автомобильное движение на трассе "Каспий" перекрыто.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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