"Эта ракета неуязвима": эксперт прокомментировал испытания "Циркона"

После завершения испытаний "Цирконы" будут поставлены на вооружение, причем не только на надводные корабли, но и на субмарины

"Большим событием для страны" назвал Владимир Путин успешное испытание на Северном флоте гиперзвуковой ракеты "Циркон". Не имеющее аналогов в мире оружие, о существовании которого президент объявил в прошлом году, имеет дальность поражения до тысячи километров и скорость в восемь раз выше скорости звука. Разработка сверхракеты проходила в атмосфере глубокой тайны, даже ее внешний вид был засекречен.

С момента выхода ракеты из шахты фрегата "Адмирал Горшков" проходит не больше пяти секунд. После чего следует яркая вспышка, и гиперзвуковой "Циркон" стремительно уносится к цели, расположенной в 450 километрах от места пуска.

Это расстояние новейшая гиперзвуковая противокорабельная ракета проходит за четыре с половиной минуты, развив скорость в восемь раз превышающую скорость звука. То есть больше восьми тысяч километров в час, фиксируют военные и инженеры, наблюдавшие за ходом испытаний. Об их успехе в среду докладывают президенту.

Из открытых данных известно, что дальность применения этой гиперзвуковой ракеты достигает тысячи километров. А высота полета находится в коридоре от тридцати до сорока. Причем "Циркон" способен поражать как морские, так и наземные цели, оставаясь неуязвимым для существующих систем ПВО.

"Гиперзвуковая скорость ракеты не позволяет перехватить её существующими зенитно-огневыми средствами. Как кораблей, так и наземного базирования. Поэтому учитывая, что еще не существует эффективных средств электронного подавления этой ракеты, надо полагать, что в настоящий момент эта ракета для средств обороны, корабельных средств вероятного противника фактически является неуязвимой", - рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Кроме скорости, говорят специалисты, стоит отметить и то, что эта ракета, приближаясь к цели на гиперзвуковой скорости, еще и активно маневрирует. В том числе и поэтому уничтожить её фактически невозможно. И еще один важный момент. Оснастить ракетами "Циркон" можно будет уже существующие подводные лодки и корабли ВМФ России. Причем даже не очень большие, вроде фрегата "Адмирал Горшков", с которого и был произведен успешный испытательный пуск. При наличии этих ракет он в одиночку может уничтожить даже авианосную группу противника, находясь вне зоны его досягаемости.

"Это большое событие не только в жизни вооруженных сил, но и всей России. Всей страны. Поскольку оснащение наших вооруженных сил, армии и флота, новейшими, не имеющими, действительно, аналогов в мире системами вооружения, безусловно, и на долгосрочную перспективу обеспечивают обороноспособность нашего государства", - заявил Путин.

И фактически обнуляют всю систему ПРО, которую США активно разворачивали, в том числе и в близи наших границ. При этом противопоставить Вашингтону пока нечего. Он, пожалуй, впервые оказался в роли догоняющего. По оценкам независимых экспертов, на разработку гиперзвукового оружия и средств защиты у американцев уйдет не меньше десяти лет.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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