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Силуанов оценил эффективность нацпроектов

18:10
  • среда
  • 07 октября 2020

Они дали хороший результат

Совет Федерации в среду одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2019-й год. Он был реализован с превышением доходов над расходами почти в два триллиона рублей, передает "ТВ Центр".
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Как сообщил, представляя отчет, министр финансов Антон Силуанов, на параметры бюджета значительно повлияло снижение мировых цен на нефть. По результатам прошлого года был показан самый низкий уровень исполнения расходов за последние 12 лет - всего 94 процента.

И все же правительству удалось переломить негативные тенденции и добиться роста экономики, который распространился и на текущий год. По мнению главы Минфина, ключевую роль сыграл переход на проектный подход к финансированию государственного управления.

"Мы запустили национальные проекты. И это в принципе дало хороший результат. Мы смотрим теперь не столько за деньгами, сколько за результатами этих ресурсов. За прошлый год, да, нас можно критиковать, что мы долго разворачивались, но национальные проекты дали свой эффект. В четвертом квартале рост экономики составил 2,1 процента", - отметил Силуанов.

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