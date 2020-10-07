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ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

16:36
  • среда
  • 07 октября 2020

Подозреваемый задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ставрополе. По данным службы, мужчина планировал акцию в отношении представителей судебной власти.
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"Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя", - сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Уточняется, что подозреваемый не успел оказать сопротивления, передает "Интерфакс". Задержанный состоял в террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России.

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