ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе

Подозреваемый задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ставрополе. По данным службы, мужчина планировал акцию в отношении представителей судебной власти.

"Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя", - сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Уточняется, что подозреваемый не успел оказать сопротивления, передает "Интерфакс". Задержанный состоял в террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России.

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