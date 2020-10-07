Депутат МГД Киселева: реконструкция стадиона "Торпедо" учитывает мнение местных жителей

На территории стадиона появится музей футбольного клуба

Депутат Московской городской думы Мария Киселева рассказала о проекте реконструкции стадиона "Торпедо" в Даниловском районе столицы.

По ее словам, сохранить атмосферу старого стадиона и в то же время получить современный спортивный объект было непростой задачей, однако именно такие параметры заложены в проекте.

"Девелопер планирует демонтировать конструкции спортивной арены и построить новый стадион с крытыми трибунами и открытым полем к 2024 году - к 100-летию клуба", - приводит АГН "Москва" слова Киселевой.

Парламентарий отметила, что очень рада тому, что люди получили возможность принять участие в обсуждении проекта, и их идеи были услышаны. На территории стадиона, как ожидается, появится музей клуба "Торпедо". Кроме того, там подготовят специальную стену, где болельщики смогут оставлять граффити.

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