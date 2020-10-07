Около 1500 единиц крепкого алкоголя изъято из незаконного оборота в Москве

В столице пресекли нарушения порядка реализации алкогольной продукции

Порядка полутора тысяч бутылок крепкого алкоголя изъято из незаконного оборота в столице в сентябре текущего года. Об этом сообщили в среду в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ведомство выявило подпольную торговлю алкоголем вместе с полицией и ГКУ "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". В частности, в районе ЮВАО выявлена торговая точка, реализующая спиртные напитки без лицензии.

"Из незаконного оборота изъято 97 единиц крепкой алкогольной продукции", - отметили в департаменте.

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