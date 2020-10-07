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Тихановская объявлена в розыск в России

17:18
  • среда
  • 07 октября 2020

На основании какой статьи – не уточняется

Светлана Тихановская объявлена в России в межгосударственный розыск. Фамилия экс-кандидата в президенты Белоруссии появилась в базе данных МВД. Отмечается, что основание для розыска – статья Уголовного кодекса.
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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - отмечено в документе без разъяснения, какая именно статья имеется в виду.

Светлана Тихановская была соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии в августе. Действующий президент, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов – однако оппозиция во главе с Тихановской итогов не признала и создала Координационный комитет. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, напоминает РИА Новости.

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