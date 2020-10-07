Тихановская объявлена в розыск в России

На основании какой статьи – не уточняется

Светлана Тихановская объявлена в России в межгосударственный розыск. Фамилия экс-кандидата в президенты Белоруссии появилась в базе данных МВД. Отмечается, что основание для розыска – статья Уголовного кодекса.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - отмечено в документе без разъяснения, какая именно статья имеется в виду.

Светлана Тихановская была соперником Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии в августе. Действующий президент, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов – однако оппозиция во главе с Тихановской итогов не признала и создала Координационный комитет. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"