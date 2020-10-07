Чубайс ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Глава "Роснано" заразился в командировке

Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Председатель правления госкорпорации "Роснано" сообщил о своей болезни в соцсети Facebook.

"После командировки получил положительный тест на COVID. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", - написал Чубайс.

Глава "Роснано" отметил, что компания продолжает работать на удаленке – и подчеркнул, что лишний раз убедился в правильности такого решения. Чубайс напомнил подписчикам о необходимости носить маски и перчатки и пожелал всем здоровья.

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