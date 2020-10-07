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Объявленной в розыск Тихановской грозит до 5 лет лишения свободы

18:01
  • среда
  • 07 октября 2020

Ее действия сочли угрозой национальной безопасности Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на родине обвиняется в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности республики. Эта статья подразумевает, в частности, что обвиняемый призывал к подобным действиям иностранные государства или международные организации.
Тихановская объявлена в розыск в России

В базах МВД России ранее появилась информация о том, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в том числе и на российской территории. В статье прописано, что, если эти действия совершались с использованием СМИ или интернета, срок заключения может составить от 2 до 5 лет.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция с итогами не согласилась, посчитав, что победила Тихановская. Был создан Координационный комитет, который генпрокуратура обвинила в призывах к свержению власти.

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