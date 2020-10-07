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Рада предложила штрафовать СМИ за отрицание "российской агрессии"

18:43
  • среда
  • 07 октября 2020

Законопроект внесен на рассмотрение

Украинские СМИ ждут крупные штрафы и даже лишение лицензии за трансляцию материалов, в которых "содержится отрицание агрессии России". Проект поправок к закону "О телевидении и радиовещании" зарегистрировал для рассмотрения в Верховной раде депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.
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Как указано в документе, опубликованном на сайте украинского парламента, Национальный совет по телерадиовещанию получит право без предупреждения штрафовать СМИ в размере 25% от лицензионного сбора. Повторное же нарушение предлагается карать лишением лицензии.

Ранее Рада своим постановлением признала Россию "государством-агрессором". После чего санкциям со стороны Национального совета по телерадиовещанию подверглись, в частности, украинские телеканалы "Интер", "112 Украина" и ICTV - за трансляцию запрещенных на Украине российских фильмов или критику политического курса страны, напоминает ТАСС.

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