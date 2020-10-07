Рада предложила штрафовать СМИ за отрицание "российской агрессии"

Законопроект внесен на рассмотрение

Украинские СМИ ждут крупные штрафы и даже лишение лицензии за трансляцию материалов, в которых "содержится отрицание агрессии России". Проект поправок к закону "О телевидении и радиовещании" зарегистрировал для рассмотрения в Верховной раде депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.

Как указано в документе, опубликованном на сайте украинского парламента, Национальный совет по телерадиовещанию получит право без предупреждения штрафовать СМИ в размере 25% от лицензионного сбора. Повторное же нарушение предлагается карать лишением лицензии.

Ранее Рада своим постановлением признала Россию "государством-агрессором". После чего санкциям со стороны Национального совета по телерадиовещанию подверглись, в частности, украинские телеканалы "Интер", "112 Украина" и ICTV - за трансляцию запрещенных на Украине российских фильмов или критику политического курса страны, напоминает ТАСС.

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