Стартовал международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

Прием работ завершится 15 ноября

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте IV Международного фотоконкурса "Русская цивилизация".

Профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут загружать свои авторские снимки на сайт rucivilization.ru.

Возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура", "Многонациональная Москва", где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели. Награждение победителей состоится в Москве.

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