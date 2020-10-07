Обстрелы столицы Карабаха прекратились после разговора Путина с Алиевым

На улицах Степанакерта появились автомобили и пешеходы

После утренних интенсивных обстрелов столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Степанакерте установилась тишина. Это связывают с телефонным разговором президентов России и Азербайджана. Первая с начала карабахского кризиса беседа Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась в середине дня 7 октября.

Как сообщалось, азербайджанский президент поздравил российского лидер с днем рождения. Путин и Алиев обсудили ситуацию в зоне конфликта. После разговора Алиев заявил, что российская позиция ответственна и не вызывает у него вопросов и претензий.

К середине дня на улицах Степанакерта появились автомобили и пешеходы, открылись банки и продуктовые магазины, передает РИА Новости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Позже появилось заявление министра иностранных дел Франции о том, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся 8 октября в Женеве и 12 октября - в Москве. Глава МИД Азербайджана уже подтвердил свою поездку в Женеву.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"