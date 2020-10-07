Число пострадавших от взрывов в Рязанской области возросло до шести

Эвакуированы более 2,3 тысячи человек

Шесть человек пострадали, по последним данным, в результате пожара на складе боеприпасов и взрывов в Рязанской области. Как сообщили в экстренных службах, двое из числа обратившихся к медикам граждан госпитализированы.

Из населенных пунктов в радиусе 5 километров от места происшествия эвакуированы жители – к этому времени более 2,3 тысячи человек.

"Силы и средства МЧС России задействованы для эвакуации граждан, а также защиты частных домовладений от пожара. Работы ведутся по третьему номеру сложности. По предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек", - сообщили в пресс- службе МЧС России.

Эвакуированных жителей доставили в пункты временного размещения, которые организованы в школах и больницах. На месте событий развернут оперативный штаб, работают психологи. Организована горячая линия. На месте пожара работают более 430 человек личного состава и 57 единиц техники, задействован пожарный поезд, готовы к вылету самолеты Ил-76 и вертолет Ми-8.

Пожар в бывшей военной части в Рязанской области вспыхнул из-за возгорания сухой травы. Загорелись склады с боеприпасами, взрываются снаряды.

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