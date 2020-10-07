ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших от взрывов в Рязанской области возросло до шести

19:37
  • среда
  • 07 октября 2020

Эвакуированы более 2,3 тысячи человек

Шесть человек пострадали, по последним данным, в результате пожара на складе боеприпасов и взрывов в Рязанской области. Как сообщили в экстренных службах, двое из числа обратившихся к медикам граждан госпитализированы.
В Рязанской области эвакуируют людей из-за взрывов на полигоне

Из населенных пунктов в радиусе 5 километров от места происшествия эвакуированы жители – к этому времени более 2,3 тысячи человек.

"Силы и средства МЧС России задействованы для эвакуации граждан, а также защиты частных домовладений от пожара. Работы ведутся по третьему номеру сложности. По предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек", - сообщили в пресс- службе МЧС России.

Эвакуированных жителей доставили в пункты временного размещения, которые организованы в школах и больницах. На месте событий развернут оперативный штаб, работают психологи. Организована горячая линия. На месте пожара работают более 430 человек личного состава и 57 единиц техники, задействован пожарный поезд, готовы к вылету самолеты Ил-76 и вертолет Ми-8.

Пожар в бывшей военной части в Рязанской области вспыхнул из-за возгорания сухой травы.  Загорелись склады с боеприпасами, взрываются снаряды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Взрывы на полигоне
Взрывы на полигоне
Взрыв
Взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.