Путин прокомментировал заявление Байдена о Трампе

Президент России дал большое интервью

В адрес Владимира Путина в среду поступили многочисленные поздравления от руководителей государств и международных организаций. У президента день рождения, ему исполнилось 68 лет. Ряд лидеров лично поздравили главу нашей страны по телефону. В разговорах затрагивались актуальные двусторонние и международные вопросы, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе и в Киргизии. Позицию Москвы, а также оценку предвыборной обстановки в США президент изложил и в интервью ВГТРК.

Даже в день рождения у президента плотный насыщенный график. Внутренняя повестка, международные телефонные переговоры. И 13 с лишним минут на интервью. Первый вопрос - о самой, пожалуй, горячей сейчас точке. В Нагорном Карабахе продолжается вооруженный конфликт.

"Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого ещё далеко, но во всяком случае мы призываем, и я ещё раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определённые обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - сказал Путин.

Еще одна тема - протесты после парламентских выборов в Киргизии. Владимир Путин напоминает: и международные наблюдатели, и представители ОБСЕ признали избирательный процесс в республике демократическим. А потому Москва, конечно, обеспокоена возникшими там беспорядками.

"Мы надеемся, что всё обойдётся мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. И, повторю ещё раз, как можно быстрее это должно произойти. Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта, и я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном. Имею в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза и у нас большой объём совместной работы", - отметил Путин.

Жарко сейчас и за океаном. Меньше месяца до выборов президента США, но упоминают в Америке всё чаще почему-то российского лидера. Из последнего - на дебатах кандидат от демократов Байден назвал действующего главу государства Трампа "щенком Путина".

"Это проявление уровня политической культуры или отсутствия таковой. Но мы в это не лезем. Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льёт, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу", - отметил Путин.

Москва готова работать с любым избранным лидером США. И кто бы президентом ни стал, будет непросто. Республиканец Дональд Трамп хоть и говорил много о налаживании отношений с Россией, своих намерений так и не реализовал. За время его правления санкции против нашей страны вводили рекордные 46 раз. Что касается Джо Байдена - он и вовсе открыто и жестко выступает против Москвы. Однако точки соприкосновения Кремль ищет и с такими политиками.

"Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия. Я всё-таки почти двадцать лет, восемнадцать лет был членом Коммунистической партии Советского Союза. Был там, честно говоря, рядовым, но, в общем, можно сказать, идейным членом партии. Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Равенство, братство – чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле. Но это далеко не всё. Например, кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьёзный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем", - сообщил Путин.

В завершении интервью - личный вопрос. Почему Путин, спрашивает журналист, никогда не отмечает свой день рождения публично? "Это мой день рождения, не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, не скромно", - рассказал Путин.

Президент признается: ему кажется, что именно так - в кругу родных и близких - день рождения стремится проводить каждый человек - вне зависимости от служебного положения.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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