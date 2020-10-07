В центре Бишкека прошел митинг

Ситуация в стране напряженная

Обстановка в Киргизии, где третий день продолжаются волнения, остается нестабильной. Ни одна политическая сила не смогла взять на себя ответственность за происходящее и сконцентрировать в своих руках власть. Оппозиция, которая выступила организатором массовых протестов, почти сразу раскололась на два лагеря. Нет единства по кандидатуре премьер-министра и в вопросе об импичменте президенту. В России внимательно следят за развитием событий. Москва по-прежнему рассчитывает на мирный исход конфликта.

В среду в центре Бишкека сошлись сторонники 51-летнего Садыра Жапарова, которого депутаты парламента накануне избрали исполняющим обязанности главы правительства, и их оппоненты, которые считают, что новым премьером должен стать 30-летний не особо засвеченный в большой политике Тилек Токтогазиев. Пока рядовые демонстранты выясняют отношения, на улицах лидеры оппозиции разбираются, кто же из них более достоин встать у руля. В Бишкеке уже третий раз за сутки сменился мэр, а в республике появился второй по счету координационный совет. Члены которого успели разругаться с представителями первого такого же самозванного якобы органа народной власти.

Аппетиты у оппозиции растут на глазах: сначала просто требовали пересмотра итогов парламентских выборов. И власти этот зов улиц услышали: ЦИК признала результаты недействительными. Теперь призывают к отставке президента.

Даже самый массовый протест, который состоялся в понедельник, собрал в Бишкеке не более шести тысяч человек. Сегодня счет уже идет на сотни. Тогда как население одной только столицы Киргизии - более миллиона человек.

О митингах в Оше лидеры оппозиции упоминать не любят. А ведь там тоже люди выходят на улицы. Правда, в поддержку действующих властей. Но и во втором по значимости городе республики радикалы пытаются навести новые порядки. Например, взять штурмом здание мэрии.

Пока верхи, захватившие управление страной, не могут договориться о некоей единой политической силе, которая бы аккумулировала всю власть и брала бы на себя ответственность за происходящее, низы творят все, что заблагорассудится. По ночам в Бишкеке орудуют мародеры. И круглосуточно - рейдеры.

Коллектив Бишкекводоканала решил организовать круглосуточное дежурство, чтобы отстоять свое предприятие от захвата и сохранить все, как было при старой власти. Похоже, народные дружины сейчас единственная сила в Киргизии, которая выступает единым фронтом и пытается поддерживать закон и порядок.

Митинг в центре Бишкека в среду завершился около 9 вечера по местному времени. И снова есть пострадавшие. Всего за время уличных протестов травмы различной степени тяжести получили около 1000 человек. Один погиб. Президент Киргизии в среду выступал с обращениями дважды. Утром призывал оппозицию вернуться в правовое поле. Вечером заявил о необходимости узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности в Республике. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул: он ждет конкретных действий со стороны политических сил и по-прежнему призывает их сесть за стол переговоров.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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