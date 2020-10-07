Врачам Боткинской больницы сделали прививки от коронавируса

Число заболевших растет

Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 11 тысяч 115. Регионы вынуждены усиливать противоэпидемические меры по примеру Москвы, которая оказалась на передовой борьбы с распространением инфекции. Сегодня Сергей Собянин в личном блоге дал разъяснения по некоторым рекомендациям, которые вызвали вопросы у горожан. В том числе - нужно ли носить маски или отправляться на удалёнку тех, кто уже перенёс COVID, что делать остальным домочадцам, если заболел один из членов семьи, как будут отслеживать нарушителей.

Носить маску рядом с паспортом – ответ неверный. К тому же, опасный. И для себя, и для окружающих. Взрослые посетители торгового центра ведут себя, как дети.

Все магазины и предприятия бытовых услуг имеют полное право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток. А неравнодушные граждане могут моментально направить информацию о нарушениях в электронную приёмную правительства Москвы. Результаты проверки сразу нескольких столичных гостиниц тоже неутешительны.

"Были выявлены такие нарушения, как отсутствие масок и перчаток как у посетителей, так и у сотрудников гостиниц. Отсутствие линии дистанцирования. Отсутствие санитайзеров при входе в помещение гостиницы", - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Руслан Каимов.

С помощью выборочных проверок будут контролировать и выполнение указа мэра о переводе на "удалёнку", а также реагировать на жалобы сотрудников. Столичные власти подчеркивают: переболевшие должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел. А дома должны оставаться не только люди, старше 65 лет, но и страдающие диабетом. Эпидемиологи с такими мерами полностью согласны.

Для поддержания физической формы все секции и кружки проекта "Московское долголетие" продолжат работу в формате онлайн. На расстоянии лучше общаться и с внуками. Школьники ведь сейчас отдыхают. Что касается работы частных школ и кружков, то, по словам Сергея Собянина, их не обязывают, но рекомендуют отправить учеников на каникулы. А в случае заболевания члена семьи все, кто с ним проживает в одном помещении, должны пройти ПЦР-тестирование.

ПЦР-тест можно бесплатно сдать в двух сотнях городских поликлиник. В Москве – три десятка специальных центров, где все горожане старше 18 лет могут так же бесплатно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу. Тем, кто уже переболел, врачи столичной скорой помощи будут делать экспресс-тесты на антиген. Это позволит определить вероятность повторного заболевания. Сами медики активно участвуют в вакцинации. В Санкт-Петербурге сегодня сделали прививку от коронавируса врачам Боткинской больницы. Они все работают в красной зоне. Так что для них "Спутник V" - это не просто новая отечественная разработка, а жизненная необходимость.

"Всё, что происходит в лечебном учреждении, трудно описать в двух словах, я думаю, если бы граждане, которые считают, что ковида нет и опасность его надумана, если бы они это увидели, то они бы изменились", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Александр Ряшенцев.

В России за минувшие сутки зафиксировано еще 11 тысяч 115 заболевших, из больниц выписаны шесть тысяч 699 человек. В Москве за прошедший день три тысячи 229 новых случаев. За сутки вылечились тысяча 262 пациента. Медики уверены: они сделают всё возможное. Главное, чтобы мы им помогли.

Ольга Стрельцова, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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