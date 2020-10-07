Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на транспорте

Исключение составляют критические ситуации

Отказаться от поездок в общественном транспорте призвал жителей Подмосковья губернатор региона. Андрей Воробьев подчеркнул, что в условиях угрозы распространения коронавируса нужны жесткие ограничения.

"Нужно жестко ограничить себя, особенно группу риска - то есть тех, кто старше 65 лет, и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости - либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему критическая ситуация", - заявил Воробьев в Instagram.

Губернатор Московской области напомнил, что самая высокая смертность от COVID-19 – среди пожилых людей. В группе риска также те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"