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Два беспилотника упали в грузинских селах возле границы с Азербайджаном

20:18
  • среда
  • 07 октября 2020

Грузинские власти заявляют, что аппараты "неизвестного происхождения"

Беспилотные летательные аппараты упали 7 октября на два грузинских села недалеко от границы с Азербайджаном. Обстоятельства происшествия выясняют эксперты.
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"7 октября примерно в 18:35 и в 18:45 в министерство внутренних дел поступили сообщения о падении двух беспилотных летательных аппаратов в селах Санавардо Кварельского района и Удабно Сагареджойского района Кахети. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном МВД Грузии.

Отмечается, что дроны "неизвестного происхождения", обстоятельства инцидента выясняют эксперты-криминалисты, прибывшие к каждому месту падения. Село Санавардо расположено в глубине Кахети, а Удабно – в 50 километрах от азербайджанской границы.

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