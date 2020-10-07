Куранты на Спасской башне Кремля остановятся в полночь 9 октября

Это временная мера

Куранты на Спасской башне Кремля остановят в ночь на пятницу 9 октября. Как сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", это временная мера.

"9 октября в 00:00 мск куранты на Спасской башне Московского Кремля временно приостановят свой ход", - сказали в дирекции журналистам.

Это мера связана с началом проведения работ по дооснащению звонницы Спасской башни. На ней установят двенадцать новых колоколов, передает ТАСС.

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