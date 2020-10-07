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Свыше 100 хранилищ боеприпасов находилось на горящих складах под Рязанью

20:44
  • среда
  • 07 октября 2020

Интенсивность разрывов снизилась

На территории складов с вооружениями, которые горят в Рязанской области, находились свыше 110 хранилищ с боеприпасами. В МЧС отметили, что там находились ракеты и артиллерийское вооружение, часть боеприпасов хранилась на открытых площадках.
Число пострадавших от взрывов в Рязанской области возросло до шести

"Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением", - сообщил РИА Новости сотрудник МЧС.

Склады хранения боеприпасов Западного военного округа в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелись около 13.20 мск. Предполагают, что причиной стала горящая трава. Ранее сообщалось, что снаряды взрывались с интервалом в 5-10 секунд, сейчас интенсивность взрывов снизилась.

Жители населенных пунктов в радиусе 5 километров эвакуированы. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Пострадали, по последним данным, 6 человек.

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