Журналисты "Известий" попали под ракетный обстрел в Карабахе

Съемочная группа укрылась в убежище

Работающие в Нагорном Карабахе журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел. Группа вела съемки в столице непризнанной республики Степанакерте, когда на город полетели ракеты.

Журналисты снимали булочную: две местные жительницы пекут хлеб и бесплатно раздают его всем желающим. Когда съемочная группа возвращалась в гостиницу, начался обстрел. Несколько реактивных снарядов разорвалось рядом с журналистами. Они успели укрыться в убежище, никто не пострадал, передает РИА Новости.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Идут бои с применением тяжелых вооружений.

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