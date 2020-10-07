В Рязанской области объявлен режим ЧС из-за пожара на военном складе

Радиус эвакуации расширили до 25 километров

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о введении режима ЧС. Идет эвакуация жителей населенных пунктов в радиусе 25 километров от горящих военных складов. По словам губернатора, он решил "перестраховаться" - военные утверждают, что достаточно эвакуации из пятикилометровой зоны.

"Режим ЧС уже введен, областной режим ЧС. Поэтому силы и средства, которые необходимы, сюда мы подключаем", - сообщил Любимов.

Губернатор также рассказал, что огонь охватил поселок Шелемишевские Хутора, расположенный в полутора километрах от места происшествия, передает ТАСС. По данным Любимова, уже сгорели более 10 домов. Пострадали также здания в военном городке – во многих выбиты стекла.

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