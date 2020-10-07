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Попова допустила ввод жестких ограничений из-за коронавируса

21:49
  • среда
  • 07 октября 2020

Эпидемиологическая ситуация в стране осложняется

Властям придется ужесточить меры, направленные против распространения коронавируса – если россияне не будут соблюдать уже озвученные требования. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эпидемиологическая ситуация в стране осложняется, так что выбора нет.
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"У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что рост заболеваемости отмечен в 60 субъектах России. При этом в 20 регионах ситуация стабильная, показатели даже снижаются – но это те субъекты, где соблюдаются требования безопасности.

Попова назвала плохим признаком растущее с началом осени число заболевших COVID-19 пожилых людей. Она напомнила, что люди старше 60 лет переносят болезнь тяжелее. А самая высокая заболеваемость, по данным Роспотребнадзора, зафиксирована в группе от 30 до 49 лет.

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