Минобороны перебросило дополнительные силы на место пожара под Рязанью

В тушении принимают участие роботы, дроны, самолеты, вертолеты и пожарные поезда

Минобороны России направило дополнительные силы для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области.

Группировка военных за последние 11 часов увеличилась в три раза. К утру 8 октября на месте ЧП работают более 650 человек, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, три вертолета Ми-8, а также три пожарных поезда.

Порядка 17 беспилотников мониторят ситуацию над полигоном. В разминировании территории принимают участие 120 саперов, а также бронированные роботы.

По последним данным военных, интенсивность разрывов снарядов снизилась до одного взрыва в 15-25 минут. Это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, передает РИА Новости.

Пожар на складе боеприпасов в селе Шелемишевские Хутора в Рязанской области произошел 7 октября. В Минобороны не исключили, что причиной инцидента могло стать возгорание травы. В хранилище находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения.

Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 2300 человек. Известно о восьми пострадавших. Федеральная трасса "Каспий" перекрыта.

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