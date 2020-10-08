В кафе и ресторанах предложили запретить концерты

Все из-за COVID-19

Депутат ГД Евгений Федоров выступил за отмену концертов в ресторанах, кафе и барах до конца текущего года. Такое ограничение он объяснил эпидемиологической ситуацией.

Федоров заметил, что с конца лета некоторые питейные заведения начали приглашать к себе музыкантов.

"В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, - создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции", - указал депутат в письме, направленном руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Копия документа есть у RT.

7 сентября столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в мегаполисе ухудшается. Из-за этого власти призвали пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим, а также приостановили для них бесплатный проезд в общественном транспорте. Столичные предприятия обязали перевести на "удаленку" часть сотрудников. Все эти меры направлены на то, чтобы замедлить распространение коронавируса и избежать более жестких ограничений.

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