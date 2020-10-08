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Дебаты вице-президентов: Пенс и Харрис проигнорировали неудобные вопросы

09:34
  • четверг
  • 08 октября 2020

Победить не удалось никому

По данным агенства Bloomberg к своей предвыборной кампании Трамп планирует вернуться в понедельник. А пока на острие гонки оказались потенциальные вице-президенты Майкл Пенс от республиканцев и Камала Харрис от демократов. Они сегодня приняли участие в дебатах. Но стать победителем словесной дуэли, похоже, не удалось ни одному из кандидатов, отмечает "ТВ Центр".

На протяжении полутора часов модератор безуспешно пыталась заставить кандидатов отвечать на её вопросы, но Пенс и Харрис игнорировали любые неудобные им темы и говорили лишь о том, о чём им самим хотелось. Так, Пенс на вопрос о преклонном возрасте Трампа долго рассказывал про американскую вакцину, которая, к слову, ещё не готова.

Сама Харрис ушла от ответа, когда её спросили, будет ли администрация кандидата в президенты Джо Байдена вводить новые коронавирусные ограничения , если тот выиграет выборы.

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