Эксперт объяснил причины эха во время телефонного разговора

Ходят слухи, что эхо указывает на прослушку телефона

Периодически во время разговоров по телефону можно услышать эхо, появление которого принято считать главным признаком "прослушки". От чего на самом деле зависит эхо при телефонном разговоре и на что оно указывает, рассказал эксперт Сергей Данилов.

Специалист объяснил, что эхо может быть двух видов: акустическое и гибридное. Акустическое эхо появляется в том случае, когда у собеседника есть проблемы со связью. Также оно может возникать, если собеседник разговаривает через громкоговорящий спикер или переводит звонок на громкую связь.

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля", - отметил Данилов.

По его словам, если в ходе установления соединения будет задействована проблемная аналоговая линия или устаревшая аппаратура связи, эхо появится у всех участников разговора, даже если на остальном участке используется цифровая передача голоса. Эффект эха может возникать в IP-сетях, если не активирована функция эхоподавления.

Данилов добавил, что истории про "прослушку" - не более чем мифы из 90-х. Эксперт допустил, что лет 30 назад кустарным образом можно было вклиниться в телефонную линию и прослушать чужой разговор. Однако сейчас специалисты используют совсем другие методы, которые не так просто вычислить, передает агентство "Прайм".

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