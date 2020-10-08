"Адмирал Эссен" зашел в сирийский Тартус

Фрегат пришел на смену "Адмиралу Макарову"

В пункт базирования ВМФ России "Тартус" в Сирии зашёл фрегат "Адмирал Эссен". Меньше чем за неделю он преодолел более тысячи морских миль. Через пролив Босфор перешёл из Чёрного моря в Средиземное. У берегов Арабской республики он сменит корабль "Адмирал Макаров", который выполнял спецзадачи по обеспечению безопасности в регионе с июня этого года.

Дальний поход почти в 1300 морских миль занял чуть меньше недели. Позади Черное море, пролив Босфор. Сегодня новейший российский фрегат "Адмирал Эссен" швартуется в пункте базирования Тартус. На корабле поднят сирийский флаг - так принято у моряков при заходе в иностранный порт. В свою очередь российский флаг в последние годы стал символом стабильности и безопасности в восточной части Средиземноморья.

"В этом районе уже не первый раз осуществляем демонстрацию присутствия флага Российской Федерации, осуществляем контроль за безопасностью морских перевозок. Им спокойнее, когда мимо проходим всегда приветствуют, машут руками", - говорит командир фрегата Александр Смирнов.

Корабль у причала, но тренировки не прекращаются ни на день. В любую минуту "Адмирал Эссен" готов выйти в море для выполнения боевой задачи.

Охрана пункта базирования "Тартус" осуществляется как с воздуха средствами ПВО, так и с моря - катерами и подразделениями водолазов. А на новейшем российском фрегате "Адмирал Эссен" круглосуточно несет службу вахтенный противодиверсионной подводной обороны.

Постоянный контроль пространства в регионе присутствия. Вооружение фрегата позволяет отразить нападение противника, а также поражать надводные и наземные цели на расстоянии до двух тысяч километров. В частности в 2017 году корабль неоднократно выполнял пуски крылатых ракет "Калибр" по укрытиям боевиков запрещенной в России ИГ в Сирии.

"Данный корабль является последним и лучшим фрегатом на нашем флоте. Наш фрегат имеет ракетно-артиллерийское вооружение. Данное вооружение является новейшими разработками, которые в данный момент имеет наш флот", - сообщил командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата "Адмирал Эссен" Алексей Романов.

Впрочем, все это само по себе - лишь инструмент, который становится грозным оружием в руках настоящих профессионалов - команды корабля. Экипаж "Адмирала Эссена" - 180 человек. И как признаются военные моряки, это по-настоящему большая и дружная семья.

"Друзья, взаимовыручка. Очень помогает и в самом походе, и при несении службы на берегу. Служба всегда разнообразная. Есть на что посмотреть. Это посещение различных стран. Вот мы были и в Сирии, и на Кипре, и Греция, Турция", - говорит оператор группы автоматизированных систем управления Сергей Галась.

Галась – матрос-контрактник. На службу во флот пришел год назад, хотя раньше не задумывался о военной карьере. Не последними аргументами при выборе профессии стали хорошее денежное довольствие и льготная ипотека. Ну а теперь, после года службы, говорит, что даже представить не может, чтобы судьба сложилась по-другому. Фрегат "Адмирал Эссен" уже стал фактически домом в дальних походах. Хотя на берегу, конечно же, всегда ждут его возвращения родные.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр", "Тартус", Сирия.

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