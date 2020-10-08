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Степанакерт остался без света из-за обстрела подстанции

08:29
  • четверг
  • 08 октября 2020

Снаряды упали рано утром

В Степанакерте под утро вновь раздались взрывы. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Под обстрел попала электроподстанция, из-за чего город частично обесточен.

За вечер среды после затишья, по данным ТАСС, там разорвались около трёх десятков снарядов. В свою очередь о разрушениях на азербайджанской стороне сообщила представитель Баку при ООН - речь идёт более чем о четырёхстах жилых домах.

\Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию по телефону со своими коллегами из обеих республик. Разговор с Давидом Тонояном и Закиром Гасановым состоялся поздно вечером в среду.

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