Рогозин надеется на оправдательный приговор по делу Сафронова

Глава "Роскосмоса" уверен в невиновности своего советника

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется на оправдательное решение суда по делу его советника Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

"Сафронов останется советником главы Роскосмоса до решения суда. Надеюсь, оправдательного", - заявил руководитель госкорпорации в интервью ТАСС.

Рогозин допустил, что всякое может случиться в жизни, люди, которым верили на 100%, иногда оказываются предателями. Но в отношении Сафронова у него таких сомнений нет.

"Иммунитета на предательство не существует. Но в данном конкретном случае, еще раз повторю, у меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Ивана Сафронова - бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", а позже советника главы "Роскосмоса" - задержали 7 июля. Суд отправил его под арест в СИЗО "Лефортово". Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене.

По данным следствия, журналиста завербовала чешская спецслужба. В 2017 году Сафронов передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями российских Вооруженных сил в странах Африки и Ближнего Востока. Информация, как считает следствие, ушла в США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"