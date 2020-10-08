Осень возвращается в столицу

В Москве пройдут дожди

В столице в четверг пройдут небольшие дожди. При этом днем температура останется достаточно теплой – воздух прогреется до 19 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, который перемещается по восточным районам Подмосковья. Облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 17 - плюс 19 в центре города, плюс 15 - плюс 20 в Подмосковье", - сообщил он.

Леус добавил, что в столичном регионе ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму - 753 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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