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Осень возвращается в столицу

08:45
  • четверг
  • 08 октября 2020

В Москве пройдут дожди

В столице в четверг пройдут небольшие дожди. При этом днем температура останется достаточно теплой – воздух прогреется до 19 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

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"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, который перемещается по восточным районам Подмосковья. Облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 17 - плюс 19 в центре города, плюс 15 - плюс 20 в Подмосковье", - сообщил он.

Леус добавил, что в столичном регионе ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму - 753 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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