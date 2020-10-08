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Олег Газманов посетовал на нехватку денег

09:07
  • четверг
  • 08 октября 2020

Артисты страдают из-за отмены концертов

69-летний певец Олег Газманов заявил, что у него отменилось более 100 выступлений из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. 
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"Все думают, что звезды в деньгах купаются. А на самом деле артистов, которые себе заработали на безбедную жизнь, нас, может, человек 50", - цитирует Газманова kp.ru

По словам артиста, у них с женой нет бизнеса. Поэтому сейчас он не может платить своей команде - гитаристам, клавишникам, звукорежиссерам. Без работы сидят 17 человек, которые выступали с ним на концертах. 

"Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: "А артисты? Ну помирайте. Как хотите, так и живите!" - сказал Олег Газманов. 

Сейчас народный артист России находится в Крыму. Он посетил финал конкурса "Детская Новая волна - 2020". 

Газманов не собирается покупать недвижимость на полуострове. По его мнению, сейчас нужно вкладываться не в дома и квартиры, а в образование детей. "А потом они вырастут и будут о вас заботиться. Я уверен в своих детях, они мне в старости не только стакан воды принесут..." - отметил артист. 

Ранее о тяжелом положении артистов говорил продюсер Иосиф Пригожин. Он подал в ФНС документы на получение госпомощи. Речь идет о выплатах в размере МРОТ на каждого сотрудника компании, которая пострадала от ограничений из-за COVID-19. 

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