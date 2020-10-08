Журналистка из Швеции пожаловалась на нагрузку в российских школах

В ее стране обучение приносит детям радость

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен возмутилась, что российским детям задают в школах слишком много домашней работы – задания приходится выполнять всей семьёй.

"Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий", - написала Лаурен в шведском издании Dagens Nyheter.

Ее поразили и поделки из "даров природы", которые массово делают все российские школьники в сентябре. Журналистка отметила, что измученные родители покупают "шишечных животных" у бабушек на улицах, которые производят их "целыми наборами".

Лаурен заявила, что подобный подход к обучению взваливает "огромную ношу" на семью и "приводит к необходимости всеобъемлющего контроля". Журналистка подчеркнула, что в Швеции дети воспринимают учебу как веселый и добровольный процесс, тогда как в России дети боятся лишний раз совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".

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