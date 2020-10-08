В 45 школах Красноярска нашли коронавирус

Школьники ушли на дистанционное обучение

В Красноярске уже 95 классов из 45 школ ушли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, вирус нашли у 55 педагогов образовательных учреждений. В управлении образования объяснили, что переход на "удаленку" временный, после 14-дневного карантина дети вернутся за школьные парты.

По данным на 7 октября, в Красноярском крае выявили почти 21 тысячу случаев заражения коронавирусом. Более 15,7 тысячи человек выздоровели, 565 человек умерли, передает ТАСС.

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