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В 45 школах Красноярска нашли коронавирус

09:28
  • четверг
  • 08 октября 2020

Школьники ушли на дистанционное обучение

В Красноярске уже 95 классов из 45 школ ушли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, вирус нашли у 55 педагогов образовательных учреждений. В управлении образования объяснили, что переход на "удаленку" временный, после 14-дневного карантина дети вернутся за школьные парты.

По данным на 7 октября, в Красноярском крае выявили почти 21 тысячу случаев заражения коронавирусом. Более 15,7 тысячи человек выздоровели, 565 человек умерли, передает ТАСС.

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