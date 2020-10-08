ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Любителей картошки уличили в неумении ее варить

10:32
  • четверг
  • 08 октября 2020

Кулинары из Польши рассказали, как правильно

Несмотря на простоту такого блюда, как вареная картошка, многие допускают ошибки в ее приготовлении, рассказали польские кулинары.

Ученые предположили, что будут есть люди будущего
Рыба с кефиром и гречка с "китикетом": горячее питание в школах все еще далеко от идеала

Самым распространенным заблуждением является уверенность в том, что картофель нужно заливать холодной водой, а затем ставить на огонь. На деле же такой способ приготовления приводит к потере большинства питательных веществ. Гораздо полезнее будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким.

Молодой очищенный картофель нужно варить в кипятке не больше 15-20 минут, тогда как старому требуется чуть больше времени, и очищать его не следует - все самое ценное находится под кожурой.

Чтобы придать пюре более насыщенный и интересный вкус, в воду при варке можно добавить молоко в пропорции 250 миллилитров на литр, лук и сливочное масло, передает портал Wirtualna Polska.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Варка картофеля
Варка картофеля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.