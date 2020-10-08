Любителей картошки уличили в неумении ее варить

Кулинары из Польши рассказали, как правильно

Несмотря на простоту такого блюда, как вареная картошка, многие допускают ошибки в ее приготовлении, рассказали польские кулинары.

Самым распространенным заблуждением является уверенность в том, что картофель нужно заливать холодной водой, а затем ставить на огонь. На деле же такой способ приготовления приводит к потере большинства питательных веществ. Гораздо полезнее будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить ее, только когда он станет мягким.

Молодой очищенный картофель нужно варить в кипятке не больше 15-20 минут, тогда как старому требуется чуть больше времени, и очищать его не следует - все самое ценное находится под кожурой.

Чтобы придать пюре более насыщенный и интересный вкус, в воду при варке можно добавить молоко в пропорции 250 миллилитров на литр, лук и сливочное масло, передает портал Wirtualna Polska.

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