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Тимати найдет замену Решетовой на телевизионном шоу

09:32
  • четверг
  • 08 октября 2020

Кастинг девушек начался

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, станет героем восьмого сезона шоу "Холостяк". 
Поклонники посчитали фиктивным разрыв Тимати и Решетовой

Подозрения журналистов и фанатов Тимати подтвердились. Артист примет участие в съемках шоу, где ему предстоит выбрать себе девушку.  

Super сообщил, что новый сезон "Холостяка" выйдет на ТВ весной. Съемки еще не начались. Сейчас проходит кастинг девушек на роль будущей избранницы Тимати.

В сентябре модель Анастасия Решетова, которая родила от Тимати сына, объявила о расставании с рэпером. Причину разрыва ни Решетова, ни Тимати не назвали. Они продолжают тесно общаться. Из-за этого в Сети даже возникли предположения, что их расставание является частью пиар-кампании.

Напомним, что среди героев предыдущих сезонов "Холостяка" были комик Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев и актер Илья Глинников.

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