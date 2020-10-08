Власти Москвы пока не планируют вводить пропускной режим

Действующих ограничений в столице на данный момент достаточно

Московские власти пока не собираются вводить пропускной режим в столице, поскольку существующих ограничений достаточно для сдерживания коронавирусной инфекции.

"Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет", - заявил ТАСС начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

На данный момент в Москве действуют рекомендации для жителей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, образовательных учреждений и работодателей. В частности, пожилым людям советуют оставаться дома, школьников отправили на досрочные двухнедельные каникулы, а работающих россиян перевели на удаленку.

Данчиков напомнил, что важно соблюдать требования по ношению масок и перчаток, использовать дезинфекционные средства и соблюдать социальную дистанцию.

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