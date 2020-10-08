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Наталья Сергунина анонсировала конкурс для киберспортивных стартапов

09:58
  • четверг
  • 08 октября 2020

Проект открывает большие возможности для финалистов

Прием заявок на участие в конкурсе для киберспортивных стартапов Game Innovators продлится до 30 октября, рассказали в пресс-службе Аппарата мэра и правительства Москвы

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"Московский инновационный кластер (МИК) проведет конкурс Game Innovators для киберспортивных стартапов", сказано в сообщении. Желающие могут оставить заявку на официальном сайте конкурса до 30 октября.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, проект стал уникальным для отечественного киберспортивного рынка. "Мы запускаем его вместе с крупными технологичными компаниями. Для талантливых и целеустремленных участников он может стать отправной точкой в карьере. Приглашаем дизайнеров и разработчиков игр показать свое мастерство и поделиться своим взглядом на будущее киберспорта", - заявила она.

Сергунина рассказала, что финалистами конкурса станут 20 команд, их выберут эксперты. Участники получат возможность презентовать свои стартапы потенциальным покупателям и инвесторам, а также смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, на образовательную и консультационную поддержку, передает АГН "Москва".

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