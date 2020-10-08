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Гинцбург оценил идею номинировать создателей "Спутник V" на Нобелевку

10:43
  • четверг
  • 08 октября 2020

Ученый не против этой идеи

Глава НИЦ имени Гамалеи, в котором создали первую в мире вакцину от коронавируса COVID-19, прокомментировал идею выдвинуть разработчиков препарата "Спутник V" на Нобелевскую премию.

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Предложение номинировать ученых на престижную награду поступило от Комитета Госдумы по охране здоровья. Гинцбург заявил, что не имеет ничего против этой идеи, но в первую очередь ему и остальным исследователям хотелось бы получить признание на родине.

Он также добавил, что нобелевский комитет славится своей непредсказуемостью в выборе победителей, а наградить могут и за давние научные открытия, передает РИА Новости.

"Например, Раус в свое время получил Нобелевскую премию за открытие вируса Рауса почти в 90 лет, через 45 лет после открытия. И в своей речи он сказал, что основная его заслуга состоит в том, что он дожил до этого! Поэтому очень сложно предсказать решения нобелевского комитета, хотя они, как правило, справедливы", - подчеркнул Гинцбург.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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