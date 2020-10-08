Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавируса

На лечение президента потратили более 100 тысяч долларов

Жители США бесплатно получат экспериментальный препарат от коронавируса, которым лечили президента Дональда Трампа.

Такое распоряжение отдал сам глава государства. Трамп разрешил использовать это лекарство и его аналоги в медицинских учреждениях.

"Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем <…> Спустя всего 24 часа я чувствовал себя прекрасно. Я мог выйти из госпиталя. И такого же результата я хочу для всех. Я хочу, чтобы ко всем вам относились так же, как ко мне, вашему президенту", - заявил Трамп в своем обращении.

Президент отметил, что оснащение лекарством всех больниц страны гораздо важнее, чем разработка вакцины от коронавируса.

2 октября стало известно, что Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Врачи сделали президенту США инъекцию из коктейля антител, дали экспериментальное лекарство и стероидный препарат. Спустя три дня президент встал на ноги.

Газета NYT подсчитала, что на лечение Трампа в медицинском центре имени Уолтера Рида было потрачено более 100 тысяч долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"