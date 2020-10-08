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Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от коронавируса

10:20
  • четверг
  • 08 октября 2020

На лечение президента потратили более 100 тысяч долларов

Жители США бесплатно получат экспериментальный препарат от коронавируса, которым лечили президента Дональда Трампа.
Болеющий коронавирусом Трамп обратился к американцам

Такое распоряжение отдал сам глава государства. Трамп разрешил использовать это лекарство и его аналоги в медицинских учреждениях.

"Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем <…> Спустя всего 24 часа я чувствовал себя прекрасно. Я мог выйти из госпиталя. И такого же результата я хочу для всех. Я хочу, чтобы ко всем вам относились так же, как ко мне, вашему президенту", - заявил Трамп в своем обращении.

Президент отметил, что оснащение лекарством всех больниц страны гораздо важнее, чем разработка вакцины от коронавируса.

2 октября стало известно, что Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Врачи сделали президенту США инъекцию из коктейля антител, дали экспериментальное лекарство и стероидный препарат. Спустя три дня президент встал на ноги.

Газета NYT подсчитала, что на лечение Трампа в медицинском центре имени Уолтера Рида было потрачено более 100 тысяч долларов.

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