"Мне еще детей захотелось": Решетова огорошила фанатов

11-месячный сын от Тимати кажется ей уже слишком взрослым

Модель Анастасия Решетова, которая недавно рассталась с рэпером Тимати, задумалась о новом ребенке. Она призналась в этом вскоре после того, как Тимати официально назвали новым героем шоу "Холостяк".

24-летняя модель опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит в бассейне вместе с сыном Ратмиром. "Он уже такой большой стал, что мне еще детей захотелось", - написала Анастасия Решетова, чем удивила многих поклонников.

Случайно или нет, но это признание прозвучало на фоне ажиотажа вокруг нового сезона "Холостяка". Шоу выйдет на ТВ весной. Сейчас проходит кастинг девушек, одна из которых может стать девушкой Тимати и познакомиться с его семьей.

Поэтому неудивительно, что некоторые интернет-пользователи оставили под постом Решетовой едкие замечания:

- После "Холостяка" сделаете еще бейбика.

- Пойдешь на "Холостяка"?

- Только не от Тимати.

Многие поклонники с пониманием отнеслись к желанию Решетовой завести еще детей:

- Детки - это прекрасно! У меня трое, и я наслаждаюсь этими моментами счастья!

- Настюш, счастья тебе, будут еще детки, всему свое время.

- Знакомое чувство.

- Настенька, я думаю, тебе несложно будет найти нового папу своему новому ребенку.

- Малышка просто красавец, как и мамочка-красавица.

В сентябре модель Анастасия Решетова, которая родила от Тимати сына, объявила о расставании с рэпером. Причину разрыва ни Решетова, ни Тимати не назвали. Они продолжают тесно общаться. Из-за этого в Сети даже возникли предположения, что их расставание является частью пиар-кампании.

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