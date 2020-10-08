В России за сутки коронавирус нашли у 11493 человек

В Москве заболели еще 3323 человека

За минувшие сутки в России выявили еще 11493 заболевших коронавирусом. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 3323 случая заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 433 человек.

Вылечились от коронавируса 7054 пациента, в том числе в Москве – 1341. Скончался 191 заразившийся, из них 55 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1260112 случаев заражения коронавирусом. Скончались 22056 человек. Выздоровели 1002329 пациентов.

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