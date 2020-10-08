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В Германии зарегистрирован очередной антирекорд новых случаев COVID-19

10:52
  • четверг
  • 08 октября 2020

В ФРГ выявили максимальное с начала апреля число заразившихся коронавирусом

В Германии побит очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. COVID-19 диагностировали у 4 058 жителей страны – это на 1 200 человек больше, чем сутками ранее.

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В Институте Роберта Коха сообщили, что этот показатель стал самым большим с начала апреля. При этом самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика начала сокращаться, и уже в мае введенные ограничения начали отменять. С июля число заразившихся опять начало расти.

Жителей ФРГ обязали носить защитные маски в транспорте, магазинах и общественных учреждениях. В стране отменили все массовые мероприятия вплоть до конца года. Также в Мюнхене с 24 сентября масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах. 7 октября власти Германии запретили жителям регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией путешествовать по стране и останавливаться в гостиницах. Лишь четыре федеральные земли пока не присоединились к новым ограничениям.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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