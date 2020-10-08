Поклонники сравнили стиль Кейт Миддлтон и Елены Зеленской

В Сети обратили внимание на их стиль

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в среду, 7 октября, прибыл в Лондон, где супружескую пару встретили принц Уильям и герцогиня Кейт. Поклонникам Зеленской и Миддлтон удалось сравнить образы женщин.

Изначально предполагалось, что глава Украины посетит Великобританию ради встречи с королевой Елизаветой II, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительница была вынуждена отменить все намеченные до конца года мероприятия и уйти на карантин в Виндзорском замке. Вместо королевы чету Зеленских встретили герцог и герцогиня Кембриджские.

Для встречи Кейт Миддлтон выбрала элегантное платье небесно-голубого цвета, которое дополнила туфлями-лодочками телесного цвета. Первая леди Украины отдала предпочтению белому костюму с юбкой-миди от украинского бренда. В Сети отметили, что обе женщины выглядят ровесницами, хотя Зеленская на несколько лет старше Миддлтон.

Принц Уильям и Владимир Зеленский решили не экспериментировать с одеждой и на встречу явились в черных костюмах. Президент Украины останется в Великобритании на два дня, после чего вернется на родину. За это время он планирует не только встретиться с лидерами страны, но и посетить местные социально-культурные достопримечательности. Предполагается, что этот визит поможет укрепить дружественные связи между Украиной и Европой, передает СтарХит.

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