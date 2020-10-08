Президент Киргизии нашелся

Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке

Местонахождение президента и премьер-министра Киргизии неизвестно. Граница закрыта. Об этом сегодня сообщили в Совете безопасности страны. Накануне в парламенте прозвучало предложение отправить в отставку главу государства Сооронбая Жээнбекова, но вопрос о запуске процедуры импичмента депутаты не смогли согласовать.

Однако в пресс-службе президента информацию о его пропаже опровергли. Там заявили, что Жээнбеков находится в Бишкеке, пишет РИА Новости.

Число пострадавших в ходе беспорядков уже превысило тысячу человек. Но протесты идут на убыль, минувшая ночь в Бишкеке прошла относительно спокойно. Случаев мародёрства не зафиксировано. Ситуация под контролем милиции и народных дружинников, их на улицах города несколько тысяч, передает "ТВ Центр".

Правительство собралось на первое за несколько дней совещание. Кабмин поручил всем чиновникам вернуться к работе в обычном режиме. То же самое рекомендовано коммерческим банкам Киргизии. Ранее их деятельность приостановили по соображениям безопасности. Работу в полном объёме возобновила таможня.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"