Заболеваемость растет: в регионах расширяют коронавирусные отделения

Санитарные требования ужесточаются

За минувшие сутки в России зафиксировано 11493 новых случая коронавируса во всех регионах. В Москве заболели 3323 человека. Чтобы замедлить распространение инфекции, сразу несколько российских регионов вводят ограничительные меры и ужесточают санитарные требования.

Театр начинается с маски, а помимо билета, спросить могут и паспорт. Накануне в "Ленком" наведались инспекторы, чтобы проверить, соблюдают ли пожилые москвичи указ мэра о режиме самоизоляции, и напомнить: даже великая сила искусства не в силах противостоять распространению вируса.

Среди вновь заболевших много пенсионеров. Поэтому им спектакли пока лучше смотреть онлайн. В общественных местах слишком велик риск, а у пожилых и людей с хроническими заболеваниями болезнь может протекать особенно тяжело.

Эта 58-летняя женщина (см. видео) попала в коронавирусное отделение вместе с мужем, им обоим понадобилась искусственная вентиляция лёгких.

"Я жива! С 28 числа по сегодняшний день была между небом и землей. Надежды выкарабкаться почти не было. Главное выжила, наверное, уже полегче будет. Сказали, течение будет волнообразным. Спасибо врачам за такой самоотверженный труд", - говорит она.

В Москве расконсервируют временные госпитали. Накануне пациентов вновь приняли в ледовом дворце "Крылатское". Почти полторы тысячи коек, 42 места в реанимации. Помощь больным оказывают специалисты 67-й больницы. Заболеваемость растёт по всей стране, врачи телемедицинского центра в Москве круглосуточно проводят дистанционные консультации.

В регионах вынуждены расширять коронавирусные отделения. Сотни дополнительных коек разворачивают в Иркутской и Кемеровской областях. Медиков, работающих в "красной зоне", должна защитить новая российская вакцина "Спутник V". Прививки врачам начали делать уже во многих городах, в частности, в Санкт-Петербурге.

"Вакцинация коронавируса проводится в 2 этапа, т.е. это первый компонент вакцины вводится пациенту, через 21 день вводится второй компонент защиты и ожидаем иммунной защиты через 21 день после второго введения. По инструкции препарата ожидаемое время защиты - это порядка двух лет", - говорит врач-аллерголог-иммунолог больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга.

Что касается учебных заведений, там вспышек заболевания пока не наблюдают, сообщает Роспотребнадзор. Тем не менее, случаи заражения среди учеников и учителей есть. В Красноярске на дистанционный режим перевели 45 школ, десятки учебных классов отправили на карантин в Салехарде.

Оставаться дома при первых признаках простуды, не посещать без необходимости общественные места, обязательно носить маски и перчатки: специалисты предупреждают, что соблюдать эти требования необходимо, чтобы защитить себя и близких и не допустить новых ограничений.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Филиппов, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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