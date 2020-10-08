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В акции "Диктант Победы" приняли участие свыше миллиона человек

11:55
  • четверг
  • 08 октября 2020

Названы победителей

Победителей "Диктанта Победы" назвали в Москве. На пресс-конференции подвели итоги всероссийской исторической акции, передает "ТВ Центр".

В этом году в ней приняли участие не только жители всех регионов страны, но и представители почти 80 зарубежных государств. Свои знания о Великой Отечественной Войне проверили более миллиона человек. Почти половина из них смогли сделать это в режиме онлайн. Акция призвана защитить историческую правду о роли советского народа в борьбе против фашисткой Германии.

"Сохранение памяти о событиях тех лет -  это не только дань уважения поколению победителей. Это ещё и залог нашего общего мирного будущего. И попыткам переписать историю мы должны противопоставить точные исторические знания, знания фактов", - заявил сопредседатель партийного оргкомитета "Наша Победа", директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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