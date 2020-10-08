Москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Дракониды

Если погода не подведет

Впечатляющее зрелище смогут наблюдать в ночь на пятницу 9 октября жители России, если посмотрят на небо. Ежегодный метеорный поток Дракониды достигнет максимума своей активности, а это десятки ярких кратковременных вспышек, передает "ТВ Центр".

В атмосфере Земли окажется рой мельчайших частиц кометы, которые отделились от нее. Лучше всего звездопад будет виден сразу после захода Солнца, либо в предутренние часы перед самым рассветом.

Жителям средней полосы России надо смотреть на северо-западную часть небосвода. Единственное условие - ясная погода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"