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Москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Дракониды

12:12
  • четверг
  • 08 октября 2020

Если погода не подведет

Впечатляющее зрелище смогут наблюдать в ночь на пятницу 9 октября жители России, если посмотрят на небо. Ежегодный метеорный поток Дракониды достигнет максимума своей активности, а это десятки ярких кратковременных вспышек, передает "ТВ Центр".

В атмосфере Земли окажется рой мельчайших частиц кометы, которые отделились от нее. Лучше всего звездопад будет виден сразу после захода Солнца, либо в предутренние часы перед самым рассветом.

Жителям средней полосы России надо смотреть на северо-западную часть небосвода. Единственное условие - ясная погода.

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